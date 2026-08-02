В Нижегородской области утвердили перечень опасных инвазивных растений. Фото: Алексей ФОКИН.

Правительством Нижегородской области утвержден перечень опасных инвазивных растений. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правовой информации 29 июля.

Согласно документу, речь идет о растениях, которые не отнесены к карантинным и сорным видам, и распространение которых должно быть предотвращено. Должны быть приняты меры по их выявлению и уничтожению на территории Нижегородской области. На данный момент в этот перечень внесено только одно растение – борщевик Сосновского.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области для борьбы с борщевиком будут использовать искусственный интеллект.

Цифровые технологии помогут систематизировать информацию о том, где именно растёт борщевик, как быстро он распространяется, и какие меры дают наибольший эффект. Как сообщается, в 2025 году обработали 700 гектаров в 19 муниципалитетах. В планах на 2026 год — уже 1,2 тысячи гектаров.