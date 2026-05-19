С борщевиком в Нижегородской области будут бороться с помощью ИИ

В Нижегородской области для борьбы с борщевиком будут использовать искусственный интеллект. Соответствующее соглашение заключили министерство сельского хозяйства региона и Сбер на конференции «ЦИПР», которая проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая.

Борщевик Сосновского - один из самых опасных и живучих сорняков, который захватывает поля, луга и даже обочины дорог. Сок этого растения способен вызвать сильнейшие ожоги на коже. Цифровые технологии помогут систематизировать информацию о том, где именно растёт борщевик, как быстро он распространяется и какие меры дают наибольший эффект. Сейчас эти данные разрознены, а эффективная борьба требует точного понимания масштабов проблемы.

Ежегодно на уничтожение борщевика в Нижегородской области тратят серьёзные средства. В 2025 году обработали 700 гектаров в 19 муниципалитетах. В планах на 2026 год — уже 1,2 тысячи гектаров. Работы стартовали на прошлой неделе: химическую обработку провели на 118 гектарах в Пильнинском, Сосновском, Борском, Первомайском, Сергачском и Городецком округах. Занимается этим подведомственное учреждение «Агротеххимцентр». Недавно стало известно о намерении нижегородских властей утвердить перечень растений-иноагентов, куда должен войти и борщевик.

Теперь к химии и механической обработке добавится искусственный интеллект. Ожидается, что он поможет выстроить более продуктивную стратегию и, возможно, впервые взять опасное растение под контроль. Специалисты называют сотрудничество важным шагом к внедрению цифровых решений в сельское хозяйство региона и повышению качества жизни людей.