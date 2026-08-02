Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2026 11:45

Нижегородские полицейские охраняют порядок в Серафимо-Дивеевском монастыре

Там в эти дни проходят дни памяти Серафима Саровского
Юлия ВАСИЛИШИНА
Нижегородские полицейские охраняют порядок в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Нижегородские полицейские охраняют порядок в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Нижегородские полицейские в эти дни охраняют правопорядок на территории Серафимо-Дивеевского монастыря, где сейчас проходят дни памяти преподобного Серафима Саровского. Накануне в Дивеево прибыл и начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В ходе проверки Юрий Арсентьев проверил контрольно-пропускные пункты на въезде в село. Сейчас там работаю сотрудники ГИБДД, специалисты управления по вопросам миграции и кинологи с собаками. Они проверяют документы у всех прибывающих и проводят осмотр автомобилей. Руководитель регионального Главка оценил слаженность работы полицейских подразделений и поручил усилить проверку автомобилей на наличие запрещенных предметов.

- Особое внимание Юрий Арсентьев уделил необходимости внимательного отношения к обращениям паломников и незамедлительного реагирования на любые просьбы о помощи, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области.

Известно, что на одной только литургии, которую провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, присутствовало свыше 7,5 тысяч человек.