Патриарх Кирилл совершил литургию в Серафимо-Дивеевском монастыре 1 августа. ФОТО: Максим Герасимов.

Накануне в Серафимо-Дивеевском монастыре святейший патриарх Кирилл совершил литургию в день памяти преподобного Серафима Саровского. В день богослужения на площади монастыря собралось почти 7,5 тысяч верующих. Об этом сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

ФОТО: Максим Герасимов.

В этом году в Серафимо-Дивеевском монастыре отмечается сразу несколько юбилеев, в том числе 200-летие основания Мельничной общины, а также 35-летие второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского и возобновления монашеской жизни. Божественную литургию перед Преображенским собором возглавил лично патриарх Кирилл.

ФОТО: Максим Герасимов.

- Из года в год к этой дате в Дивеево стекаются тысячи паломников. Присутствие Патриарха Русской Православной церкви всякий раз напоминает об исключительном значении и Дивеевского монастыря, и святого батюшки Серафима для всего христианского мира, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, также присутствовавший на литургии.

ФОТО: Максим Герасимов.

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл передал в дар обители икону апостолов Петра и Павла, а митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию - крест и панагию.

Специально к этому дню на территории монастыре был открыт палаточный городок, где могли остановиться паломники. Чтобы помочь им разместиться, в работах были задействованы волонтеры.