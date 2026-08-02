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НовостиОбщество2 августа 2026 7:54

Причиной смерти водителя маршрутки на улице Республиканской могла стать жара

Такую версию озвучили нижегородские медики
Юлия ВАСИЛИШИНА
Причиной смерти водителя маршрутки на улице Республиканской могла стать жара.

Причиной смерти водителя маршрутки на улице Республиканской могла стать жара.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 25 июля в Нижнем Новгороде произошла страшная авария – водитель маршрутки № 70 протаранил остановку на улице Республиканской. Лишь по счастливой случайности никто не попал под колеса автобуса. По предварительным данным, перед аварией водитель автобуса потерял сознание и умер. К расследованию обстоятельств трагедии сразу подключилась трудовая инспекция. Свою версию выдвинули и нижегородские медики – одной из причин смерти водителя могла стать жаркая погода.

- По стране всплеск случаев, когда водители теряют сознание за рулём, - отметил в своем телеграм-канале «Бокал прессека» главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов. - Отчасти виновата жаркая и душная погода. У водителей нередко случается тепловой синкопе: от жары сосуды расширяются, а при долгом сидении кровь застаивается в ногах. Давление резко падает, мозг недополучает кислород — и человек «в отрубе».

По мнению медиков, чтобы избежать такого развития событий, водителю необходимо регулярно проветривать салон. При этом важно соблюдать баланс между температурой за окном и внутри салона – разница не должна превышать 5-7 градусов. Так что увлекаться кондиционерами тоже не стоит. А вот пить воду нужно обязательно – она спасает организм от обезвоживания.