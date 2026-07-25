Автобус протаранил остановку: Страшная авария произошла в Нижнем Новгороде

По предварительным данным, водитель потерял сознание и умер до столкновения с остановкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала проверку обстоятельств возможного несчастного случая на производстве после ДТП с рейсовым автобусом в Нижнем Новгороде. Авария произошла утром 25 июля на улице Ванеева: автобус врезался в остановку «Улица Республиканская». По предварительной информации, перед столкновением водитель потерял сознание и скончался. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга средств массовой информации. После этого инспекция приступила к проверке, чтобы определить, подпадает ли произошедшее под признаки несчастного случая на производстве. Окончательные выводы будут сделаны после получения всех материалов и результатов проверки.

По предварительным данным, после того, как водитель потерял управление, автобус въехал в остановку общественного транспорта. Несмотря на серьезность аварии, трагедии удалось избежать – никто из пассажиров и людей, находившиеся на остановке, не погиб.

В настоящее время Гострудинспекция совместно с профильными ведомствами устанавливает все обстоятельства случившегося.

Случай на улице Ванеева стал уже вторым крупным дорожным происшествием в Нижнем Новгороде за последние дни. Напомним, 24 июля на проспекте Гагарина самосвал FAW под управлением 24-летнего водителя без водительских прав столкнулся с автомобилем Mazda, после чего протаранил металлическое ограждение парка «Швейцария». В результате ДТП водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. В отношении него составили шесть административных протоколов.