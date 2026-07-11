В районе ТЦ «Фантастика» запретят парковку и изменят схему движение транспорта

В районе ТЦ «Фантастика» запретят парковку и изменят движение транспорта. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде с 30 июля изменят организацию дорожного движения в районе торгового центра «Фантастика» на улице Родионова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На местном проезде введут одностороннее движение, а также ограничат остановку и стоянку автомобилей. Как пояснили в мэрии, меры направлены на обеспечение беспрепятственного проезда транспорта, который в настоящее время затруднён из-за хаотичной парковки.

Водителей предупреждают: машины, оставленные в зоне действия новых запрещающих знаков, будут эвакуированы на охраняемую стоянку. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с новыми правилами, следить за дорожными знаками и планировать маршруты с учётом изменения схемы движения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 00:00 11 июля до 18:00 12 июля ограничат движение транспорта на участке Казанского шоссе между домами № 4А и № 5 из-за ремонта инженерных сетей.