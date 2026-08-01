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НовостиСпорт1 августа 2026 11:54

Тестовый матч пройдет на новой площадке «Volga Арена» 7 сентября

На льду встретятся «Чайка» и «Ирбис»
Елена ПАШКИНА
Тестовый матч пройдет на новой площадке «Volga Арена» 7 сентября

Тестовый матч пройдет на новой площадке «Volga Арена» 7 сентября

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Две команды молодежной хоккейной лиги встретятся на «Volga Арена» 7 сентября, чтобы побороться за победу в матче. Соответствующая информация появилась на сайте площадки.

Также на официальном сайте появилась информация, что предсезонный матч между нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо» состоится уже 14 августа.

Напомним, что строительство ледовой арены началось еще в 2022 году. Более подробно с историей площадки вы можете ознакомиться в нашем материале «Лёд вот-вот зальют: «Volga Арену» в Нижнем Новгороде готовят к первому матчу».