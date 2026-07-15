«Volga Арену» в Нижнем Новгороде готовят к заливке льда. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде подходит к концу масштабное строительство Ледового дворца на Стрелке. В настоящее время рабочие приступили к одному из ключевых этапов – покраске охлаждающей плиты. Это финальная стадия перед тем, как на арене появится разметка и начнется заливка льда.

Как сообщили в официальной группе площадки, секрет будущего катка кроется не только в мощных холодильных установках, но и в химически чистой воде. Чтобы покрытие получилось кристально прозрачным, плотным и «быстрым», на арене смонтировали профессиональную систему водоподготовки. Перед подачей на плиту вода проходит глубокую очистку через установки обратного осмоса. Эта технология буквально «выжимает» из жидкости абсолютно все примеси, соли и лишние минералы.

– В результате получится гладкое и сверхпрочное покрытие профессионального уровня! – заявили представители Ледовой арены.

Рабочие приступили к покраске охлаждающей плиты. Фото: «Volga Арена»

Какой будет новая Ледовая арена в Нижнем Новгороде?

Строительство арены стартовало еще в 2022 году, и в общей сложности на объекте было задействовано более двух тысяч рабочих и 60 единиц спецтехники. Ледовому дворцу уже присвоили название – «Volga Арена». Имя объекта символично, ведь в Нижнем Новгороде возродили производство автомобилей Volga, которые, в свою очередь, названы в честь реки, протекающей в Нижнем Новгороде.

Площадка сможет вместить в себя 12 тысяч зрителей. Внутри оборудованы современные раздевалки, переговорные комнаты, просторный конференц-зал и, что особенно важно, целых три катка для тренировок. «Volga Арена» способна с комфортом разместить до 13 команд одновременно. Каждая раздевалка представляет собой полноценный автономный блок, включающий тренерские, медицинские и массажные кабинеты, а также просторные душевые.

Ледовой арене уже присвоили название. Фото: «Volga Арена»

Отдельного внимания заслуживает раздевалка команды «Торпедо». Это уникальное пространство без единой колонны площадью более 150 квадратных метров, где каждый игрок находится в зоне прямой видимости. При этом арена станет домом не только для профессионалов: здесь предусмотрены зоны для любительских команд и воспитанников детской школы «Торпедо». В распоряжении судей, группы поддержки и технического персонала также будут собственные помещения, которые в дни масштабных концертов легко трансформируются в комфортабельные гримерные для артистов.

Как выглядит «Volga Арена» снаружи?

Преображается не только внутреннее убранство, но и внешний облик арены. На фасаде уже можно разглядеть динамичные фигуры хоккеистов, которые стали частью архитектурного дизайна здания. Над главным входом смонтирован огромный экран для трансляций.

Вокруг арены в настоящее время кипят работы по благоустройству территории. Ее превращают в комфортное парковое пространство для всех жителей и гостей города. Здесь высадят огромное количество деревьев: 55 хвойных, 231 лиственное дерево. Также на территории появятся 20 хвойных и почти 7 тысяч лиственных кустарников.

Отдельная раздевалка для команды "Торпедо". Фото: «Volga Арена»

Когда Ледовая арена откроется для посетителей?

Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в Корпорации развития Нижегородской области, дата открытия площадки остается неизвестной. Ожидалось, что это случится в 2026 году. В настоящее время на объекте продолжаются пуско-наладочные работы, ведется проверка и настройка оборудования, инженерных систем.

Что касается переезда на новую арена ХК «Торпедо», здесь сроки также не называются. Команда начнет тренироваться на «Volga Арене» после завершения всех проверок.

– Планируется, что инспекция КХЛ пройдет перед стартом сезона КХЛ 2026/2027. Окончательное решение об открытии и проведении первых матчей будет приниматься совместно с ХК «Торпедо», – уточнили в ведомстве.

Тем не менее на официальном сайте площадки уже появилась информация о ближайшей игре. 14 августа в 17:00 «Торпедо» встретится с «Динамо». Ранее также озвучивалась информация, что первыми опробовать свежую заливку могут хоккеисты молодежной команды «Чайка».