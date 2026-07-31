«Нижновэнерго» пресекли деятельность 9 нелегальных криптоферм в Нижнем Новгороде. ФОТО: Нижновэнерго.

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» совместно с Управлением МВД России по Нижнему Новгороду пресекли деятельность сразу девяти нелегальных площадок для добычи криптовалюты на территории города.

Несанкционированное подключение энергопринимающих устройств было выявлено в различных районах Нижнего Новгорода. В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранительными органами изъято свыше 120 единиц майнингового оборудования, а также приборы учета электроэнергии со следами вмешательства.

По факту безучетного потребления электрической энергии энергетиками составлены соответствующие акты. Предварительная сумма нанесенного «Нижновэнерго» ущерба превысила 20 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.

В соответствии с действующим законодательством начисления за выявленные факты безучетного и бездоговорного потребления носят штрафной характер, кратно компенсируя стоимость похищенной электроэнергии. Таким образом, честно оплачивать фактически потребленную электроэнергию гораздо выгоднее.

Кроме того, подобные противоправные действия представляют реальную угрозу безопасности граждан и стабильности работы энергосистемы региона. В результате деятельности энерговоров страдают добросовестные плательщики, а средства, которые могли быть направлены на развитие и модернизацию электросетевого комплекса, вынужденно расходуются на компенсацию потерь от энерговоровства. Самовольное подключение к сетям провоцирует перепады напряжения, выход из строя бытовой техники, повышает риск возникновения пожаров и технологических нарушений.

Если вам известно о вмешательстве в работу электрооборудования, незаконном подключении к электросетям, изготовлении, распространении или применении искажающих устройств для приборов учета, сообщите об этом по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно, анонимно) или по короткому номеру 220 с мобильных устройств. Также доступна анонимная форма (https://www.mrsk-cp.ru/contacts/electricity_theft/) сообщения на официальном сайте компании.