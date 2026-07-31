Жителям Нижегородской назвали актуальные цены на бензин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В связи с нестабильной ситуацией на рынке бензина, жителям Нижегородской области напомнили об актуальных ценах на топливо. Соответствующая информация размещена на сайте russiabase.

Так, согласно данным сервиса, в Нижегородской области на 31 июля средняя цена за литр АИ-92 составляет 73,53 рубля. Литр АИ-95 можно купить за 79,5 рубля. А вот АИ-98 дороже всех – 97,5 рубля за один литр. Те, кто заправляет машину дизельным топливом, могут приобрести его за 80,76 рублей также за литр.

Напомним, что на одной из заправок в Ветлужском округе Нижегородской области бензин отпускают по QR-кодам с 29 июля. А систему четных и нечетных номеров приостановят на нижегородских заправках на один день 1 августа.