Штрафы до 1 млн рублей за продажу вейпов ввели в Нижегородской области. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области приняли новый закон, который вводит административную ответственность за хранение и распространение вейпов и никотиносодержащей продукции. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания региона.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях Нижегородской области. Теперь за распространение и хранение, а также за любые действия, стимулирующие продажу вейпов, предусмотрены штрафы. Если нарушитель физическое лицо, ему предстоит заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц санкция составляет от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Также в законе прописано, что обязанность по составлению протоколов и рассмотрению административных дел об этих правонарушениях теперь лежит на министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Напомним, тема запрета продажи вейпов особенно активно обсуждается на протяжении последнего года. Нижегородские депутаты выступили с предложением принять на федеральном уровне закон, который позволит регионам самостоятельно запрещать на своей территории продажу такой продукции. В начале июня Госдума приняла его сразу в третьем чтении. С 1 марта 2027 года в Нижегородской области начнется эксперимент, в рамках которого продажу вейпов полностью запретят. Продлится он до 1 марта 2032 года. По истечении этого срока будут проанализированы результаты введения ограничений.