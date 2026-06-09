Госдума приняла закон о запрете вейпов, предложенный нижегородскими депутатами. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Государственная Дума поставила точку в вопросе продажи вейпов в регионах. На последнем заседании был принят закон, который позволяет субъектам РФ самостоятельно принимать решение об ограничении продажи никотиносодержащей продукции на своих территориях. Законопроект был предложен нижегородскими депутатами. Это значит, что уже в ближайшее время Нижегородской области начнет действовать запрет на продажу вейпов.

Напомним, что разговоры об ограничениях на продажу подобной продукции идут уже длительное время. Однако катализатором для активных действий со стороны депутатов стала встреча губернатора Глеба Никитина с Владимиром Путиным в августе 2025 года в Сарове. Тогда глава региона выразил обеспокоенность распространением вейпов среди подростков и предложил сделать Нижегородскую область пилотным регионом, где начнет действовать этот запрет. Президент поддержал инициативу.

После «зеленого света» от Владимира Путина в октябре 2025 года депутаты разработали поправки в федеральное законодательство. Согласно им, субъекты РФ наделяются самостоятельностью в вопросах принятия решений о запрете вейпов. Пилотным регионом должна была стать Нижегородская область. Депутаты предложили провести эксперимент по ограничению розничной продажи электронных систем доставки никотина и смесей для них. Сроки проведения – с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года.

Наконец, спустя более чем полгода Госдума единогласно приняла закон сразу в третьем чтении. Теперь регионы наделены правом вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Экспериментальный режим будет действовать пять лет – с 1 марта 2027 по 1 марта 2032 года. По истечении этого срока будут проанализированы результаты введения ограничений.

– Это народная инициатива – предоставить право регионам вводить запрет на продажу вейпов. Вейпы отличаются от табака тем, что ароматизаторы формируют привыкание. Они вкусные, заманчивые, и дети на это подсаживаются. Вейпы несут огромный вред здоровью. Но, с другой стороны, обогащают тех, кто их продает, – сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин,

Помимо этого, закон вводит обязанность с 1 октября 2026 года получать лицензию на оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Принятые поправки также детализируют методику определения расстояния от образовательных учреждений, в границах которого запрещена реализация табака и электронных сигарет.

Также Госдумой был одобрен закон, согласно которому за незаконный оборот никотиносодержащей продукции в крупных и особо крупных объемах предусмотрена уголовная ответственность.