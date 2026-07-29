Более 5 тысяч нарушений выявили в общественном транспорте Нижнего Новгорода

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Свыше пяти тысяч нарушений выявили в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем города.
За первую половину года ЦРТС провел в отношении перевозчиков Нижегородской транспортной агломерации 68 проверок. Всего было проинспектировано свыше 1000 транспортных средств и выявлено 5 245 нарушений.
Кроме того, с перевозчиков взыскали штрафы за невыполнение объемов работ, предусмотренных контрактами. Сумма штрафов, уплаченных в областной бюджет, составила 4,8 млн рублей.
Напомним, проезд в общественном транспорте станет дешевле для жителей Нижегородской области. Скидка в 10 рублей будет действовать с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
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