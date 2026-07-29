Транспорт станет дешевле в Нижнем Новгороде с 1 августа Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Проезд в общественном транспорте станет дешевле для жителей Нижегородской области. Скидка в 10 рублей будет действовать с 1 августа по 30 ноября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба платёжной системы «Мир».

Стоимость проезда в общественном транспорте составит 30 рублей при оплате картой «Мир». Для этого карту предварительно нужно добавить в один из мобильных платежных сервисов. Стоимость проезда со скидкой спишется автоматически при бесконтактной оплате смартфоном через терминал.

Оплатить проезд по сниженной цене нижегородцы смогут в автобусах, электробусах, троллейбусах, трамваях и метро. Сэкономить не получится только в случае оплаты с помощью пластиковой карты.

Напомним, с 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода проезд можно оплатить только безналичными способами: картами или с помощью приложения «Ситикард». Водители и кондукторы больше не продают билеты за наличные.

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