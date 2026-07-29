Конюшня загорелась в нижегородском поселке Стригино. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде загорелась конюшня в поселке Стригино. Об этом сообщается в социальных сетях.

Конюшня находится на улице Зеленховской. На опубликованных кадрах видно, как темно-серый дым поднимается над городом, а само здание охвачено огнем. Предположительно, загорелись запасы сена. По данным очевидцев, по прилегающей территории разбежались лошади, которые успели покинуть место возгорания.

В настоящее время на месте находятся сотрудники МЧС и медики для оказания помощи. Пожарные уже занимаются тушением возгорания. Информации о пострадавших пока нет. «КП-Нижний Новгород» продолжает следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали серийного поджигателя. Мужчина причастен к трем пожарам, произошедшим в 2023, 2024 и 2026 годах. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.