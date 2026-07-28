Серийного поджигателя из Нижегородской области могут посадить на 5 лет. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В посёлке Ильиногорск Володарского округа полицейские задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге хозяйственной постройки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошёл весной 2026 года: на одном из участков загорелась постройка. Специалисты МЧС и сотрудники полиции установили, что пожар произошел неслучайно. Неизвестный демонтировал часть забора, зашел на территорию и устроил поджог. Пожарно-техническая экспертиза подтвердила эту версию. По факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

В ходе оперативных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина, ранее не судимый. На допросе он признался, что совершил поджог в состоянии сильного алкогольного опьянения. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, полицейские установили причастность задержанного к двум аналогичным преступлениям, совершённым в посёлке Ильино в 2023 и 2024 годах. Тогда сгорели неэксплуатируемое двухэтажное здание и ещё одна постройка. Расследование по этим делам возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.