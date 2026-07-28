Сотрудника нижегородской АНО лишили премии из-за махинаций с городовыми Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сотрудника нижегородской АНО «Центр международного и межрегионального сотрудничества по поддержке и развитию побратимских связей и туризма» лишили премии за платные экскурсии городовых. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Начальник отдела туристических проектов АНО пытался через суд вернуть 78,7 тыс. рублей премии за IV квартал 2025 года и 87,4 тыс. рублей – по итогам года, которых его лишили за махинации с городовыми. По словам представителя работодателя, сотрудник принимал наличные деньги с городовых за проведение платных экскурсий в рабочее время. Эти деньги он переводил директору АНО, однако на счет организации они не поступали.

Сам сотрудник этого отрицать не стал и суд отказал ему в иске.

Ранее сообщалось о том, что территориальные органы УФАС возбудили дела в отношении владельцев АЗС в нескольких российских регионах, в том числе и в Нижегородской области. Их обвиняют в необоснованном повышении цен на топливо.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен