Сотрудника нижегородской АНО лишили премии из-за махинаций с городовыми

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Сотрудника нижегородской АНО «Центр международного и межрегионального сотрудничества по поддержке и развитию побратимских связей и туризма» лишили премии за платные экскурсии городовых. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».
Начальник отдела туристических проектов АНО пытался через суд вернуть 78,7 тыс. рублей премии за IV квартал 2025 года и 87,4 тыс. рублей – по итогам года, которых его лишили за махинации с городовыми. По словам представителя работодателя, сотрудник принимал наличные деньги с городовых за проведение платных экскурсий в рабочее время. Эти деньги он переводил директору АНО, однако на счет организации они не поступали.
Сам сотрудник этого отрицать не стал и суд отказал ему в иске.
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