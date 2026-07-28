Глава Городца Александр Мудров прокомментировал приговор мучителям пенсионерки. Фото: Нижегородский областной суд

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров высказался о приговоре, вынесенном по резонансному делу об истязаниях пенсионерки в поселке имени Тимирязева. Он признался, что испытал отчаяние, когда узнал о случившемся, и призвал жителей уделять больше внимания воспитанию детей.

Напомним, инцидент произошел в конце августа 2025 года. Подростки под руководством взрослой женщины в течение нескольких дней жестоко избивали пенсионерку деревянной битой, снимая издевательства на видео. Пострадавшая попала в реанимацию с переломами ребер и повреждениями внутренних органов, а позже скончалась от хронического заболевания. Как установил суд, подстрекательница за все эти зверства обещала школьникам денежное вознаграждение.

Подростки были признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью группой лиц. Их приговорили к четырем годам воспитательной колонии. Женщине вынесли приговор сразу по нескольким статьям. Помимо причинения тяжкого вреда, ей вменили вовлечение несовершеннолетних в преступление и злостную неуплату алиментов. Подстрекательницу отправили в колонию общего режима на 8 лет.

– Когда я впервые узнал об этом происшествии, испытал некоторое отчаяние: государство делает столько всего для наших семей, что же еще нужно предпринять, дабы предотвратить подобные преступления? Залезть в голову горе-родителей? Нет еще такой технологии. Берегите себя, уделяйте внимание своим детям, думайте о своем будущем, – обратился к жителям Александр Мудров.