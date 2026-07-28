Битой сломали кости, обрили налысо и обсыпали перьями: Мучители пенсионерки в Нижегородской области выслушали приговоры

Подстрекательницу и подростков из Городца осудили за истязание пенсионерки. Фото: Прокуратура Нижегородской области.

Суд наконец поставил точку в резонансном деле об истязаниях пожилой женщины в Городецком районе. Несовершеннолетние жестоко издевались над пенсионеркой, а подстрекала их на совершение зверств взрослая женщина. Расследование длилось почти год, и наконец виновным огласили приговор. Как сообщила пресс-служба областного суда, двоих подростков отправили в воспитательную колонию, а подстрекательницу – в колонию общего режима.

Ломали ребра и снимали на видео

Эта история шокировала Городецкий район накануне 1 сентября 2025 года. Тогда по соцсетям и школьным чатам разошлись десятки жутких видеороликов, на которых подростки глумились над беспомощной старушкой. Дети ходили к пенсионерке несколько недель и каждый день безжалостно мучили женщину. Деревянной битой ей перебили руки и ноги, нанесли множественные удары по телу, обрили налысо и изваляли в перьях. Когда пожилую женщину наконец обнаружили, она находилась в критическом состоянии. У нее были сломаны ребра, повреждены внутренние органы, все тело покрылось страшными гематомами. Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимацию, а спустя несколько месяцев она умерла от хронического заболевания.

Изначально под подозрение попала группа подростков, однако позже выяснилось, что на все эти зверства их подстрекала другая местная жительница. По версии следствия, она пообещала школьникам денежное вознаграждение за расправу над беззащитной бабушкой.

Приговор спустя год расследования

Расследование велось почти год по нескольким статьям. Подростков обвиняли в умышленном причинении вреда здоровью. Женщина же помимо этой статьи обвинялась в вовлечении несовершеннолетних в преступную группу и в неуплате алиментов. Следователи выяснили, что с 29 августа по 1 сентября 2025 года, движимая мотивами мести, она координировала действия четверых подростков. Двое из них оказались на скамье подсудимых, еще двое не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. По версии суда, все виновные осознавали, что их длящиеся издевательства причиняют потерпевшей особые страдания.

Обвиняемых признали виновными по всем статьям. Двоих подростков отправили на четыре года в воспитательную колонию. Подстрекательница по совокупности преступлений получила восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.