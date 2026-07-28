Семь остановок переименовали в Нижнем Новгороде Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семь остановок Нижнего Новгорода изменили свое название. Об этом сообщает ЦРТС в социальных сетях.

Согласно постановлению администрации города, были переименованы несколько остановок. Так, теперь остановка «Водная академия» будет носить название «Университет водного транспорта», а «Улица Студенческая» – «Университет правосудия имени В. М. Лебедева».

Переименуют и другие остановки, например, на улице Артельной «Фабрика имени Островского» станет ЖК «Квартет». Остановка «По требованию» на Безводной улице – «Улица Безводная. Станция «Стригино». На улице Акимова названия остановок также претерпят изменения: «Улица Сергея Есенина» будет переименована в «1 микрорайон Мещерское озеро», на Лескова - «Продовольственный магазин» в «Улица Старых Производственников».

Наконец, трамвайные остановочные пункты «По требованию» на улице Пушкина – «Улица Пушкина».

Также ЦРТС предупредил о смене маршрута трамвая №147.