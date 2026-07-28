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НовостиОбщество28 июля 2026 10:32

Трамвай №417 изменил свой маршрут в Нижнем Новгороде

Временная мера связана с проведением ремонтных работ
Елена ПАШКИНА
Трамвай №417 изменил свой маршрут в Нижнем Новгороде

Трамвай №417 изменил свой маршрут в Нижнем Новгороде

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Маршрут трамвая №417 изменился в Нижнем Новгороде. Об этом предупреждает ЦРТС в социальных сетях

Однако не стоит беспокоиться, изменения введены только на время. На участке проспекта Молодежного и улицы Красных Партизан сейчас ведутся ремонтные работы. Поэтому трамвай будет следовать по маршруту «Микрорайон Соцгород-1 – метро Автозаводская».

Напомним, что новые правила проезда начнут действовать в районе ТЦ «Фантастики» с 30 июля. На местном проезде введут одностороннее движение, а также введут ограничения на остановку и стоянку для водителей.