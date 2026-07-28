Стоимость бывшего ТЦ «Этажи» в Нижнем Новгороде оценили в 911 млн рублей Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывший торговый центр «Этажи» в Нижнем Новгороде хотят продать за 911 млн рублей. Об этом рассказал министр имущественных отношений Сергей Баринов на заседании комитета Заксобрания по бюджету 27 июля, сообщает «Ъ-Приволжье».

Напомним, торговый центр «Этажи» перестал работать в октябре 2024 года. Единственный магазин, который продолжает работу, – это супермаркет на первом этаже с отдельным входом.

В 2025 году здание на улице Белинского выкупила Нижегородская областная фармация.

Сумма сделки, предположительно, составила до 700 млн рублей. Тогда здание планировали реконструировать, чтобы в дальнейшем сдавать в аренду. Также туда планировали переехать городская администрация и другие органы власти.

Спустя почти полтора года региональные власти пересмотрели эти планы. В правительстве пояснили, что решение связано с изменившейся экономической ситуацией и корректировкой бюджетных приоритетов. В итоге проект переезда отложили, а само здание решили продать на условиях, которые позволят получить положительный финансовый эффект для области.

Продажа пройдет в формате открытого аукциона. Сделка может состояться уже в 2027 году. Перед этим необходимо консолидировать площади и земельный участки под зданием.

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