Бывший ТЦ «Этажи» выставят на торги в Нижнем Новгороде.

Правительство Нижегородской области начало подготовку к продаже здания бывшего торгового центра «Этажи» в Нижнем Новгороде. Объект планируют реализовать через открытый аукцион, а стартовую цену определят с учетом обязательной выгоды для регионального бюджета – она должна быть выше суммы, за которую здание ранее приобрели власти. О сроках проведения торгов сообщат позднее, сообщили в пресс-службе.

Изначально покупка бывшего ТЦ была связана с планами по освобождению части административных зданий на территории Нижегородского кремля. В частности, рассматривался переезд сотрудников, работающих в пятом корпусе. Предполагалось, что часть подразделений правительства сможет разместиться в новом пространстве за пределами Кремля.

Однако позже региональные власти пересмотрели эти планы. В правительстве пояснили, что решение связано с изменившейся экономической ситуацией и корректировкой бюджетных приоритетов. В итоге проект переезда отложили, а само здание решили продать на условиях, которые позволят получить положительный финансовый эффект для области.

Продажа пройдет в формате открытого аукциона, поэтому участвовать в торгах смогут все заинтересованные покупатели.