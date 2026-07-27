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НовостиОбщество27 июля 2026 18:06

Нижегородцам рассказали о ходе строительства новых станций метро

Речь идет о станциях в нагорной части города
Елена ПАШКИНА
Нижегородцам рассказали о ходе строительства новых станций метро

Нижегородцам рассказали о ходе строительства новых станций метро

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство двух новых станций метро в верхней части Нижнего Новгорода идет в соответствии с установленным графиком.

Напомним, вот уже несколько лет в Нижнем Новгороде идет строительство новых станций метро. В 2027 году в городе должны достроить еще две новые станции метро – «Площадь Свободы» и «Сенная».

- На всех строительных площадках разный темп выполняемых работ, что связано с технологическими факторами, – сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на МКУ "ГУММиД".

На данный момент выполняются работы по проходке левого перегонного тоннеля от «Горьковской» до площади Свободы. Позже в тоннелях начнется строительство верхнего слоя и вестибюлей.

Ранее мы писали, что второй тоннелепроходческий комплекс подготовили к старту в Нижнем Новгороде