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НовостиОбщество24 июля 2026 11:09

Второй метрощит запустят в Нижнем Новгороде

Пуско-наладочные работы подходят к завершению
Елена ПАШКИНА
В настоящий момент ведется прокладка и подключение электрических приборов

В настоящий момент ведется прокладка и подключение электрических приборов

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй тоннелепроходческий подготовили к старту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал «Метро НН».

Работы проходят за станцией «Горьковская». В стартовом котловане на специальном ложе уже установили все части ТПМК: моторную плиту, барокамеру, защитную юбку, ротор, шнек и блокоукладчик. Все части соединили в единый комплекс электро- и тяговым оборудованием. В настоящий момент ведется прокладка и подключение электрических приборов. Также проверяют работу тяговых механизмов.

Мероприятия, касающиеся конвейерной системы, тоже подходят к концу. Специалисты установили ленточный конвейер, ролики и заправили ленту. Сейчас сотрудники обкатывают оборудование.

– По информации специалистов ГК «Моспроект-3» старт второго щита планируется уже в ближайшие дни, – уточняется в посте.