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НовостиОбщество27 июля 2026 10:04

Никитин выразил соболезнования после гибели настоятеля Фролищенского монастыря

Отцу Тихону было всего 38 лет
Елена ПАШКИНА
Никитин выразил соболезнования после гибели настоятеля Фролищенского монастыря Фото: Флорищева пустынь

Никитин выразил соболезнования после гибели настоятеля Фролищенского монастыря Фото: Флорищева пустынь

Глеб Никитин принес свои соболезнования близким и родным погибшего отца Тихона. Настоятель Фролищенского монастыря погиб накануне в ДТП под Нижним Новгородом. Отцу Тихону было всего 38 лет. Пост с соболезнованиями глава города опубликовал в своем телеграм-канале.

– Знал его лично. Однажды один приезжал в пустынь, встречался там с отцом Тихоном, – рассказывает Глеб Никитин.

Губернатор поделился, что был впечатлен добротой и спокойствием настоятеля. Он отметил, что визит в святое место его «наполнил невероятным чувством».

Исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонах Тихон (Буцын) погиб в ДТП в Володарском округе. Смертельная авария произошла 25 июля, обстоятельства случившегося не раскрываются.