Настоятель Фролищенского монастыря погиб в ДТП под Нижним Новгородом

Иеромонах Тихон скончался в аварии в Володарском округе. Фото: Флорищева пустынь

Исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонах Тихон (Буцын) погиб в дорожно-транспортном происшествии в Володарском округе Нижегородской области. О трагедии сообщили в официальном сообществе Флорищевой пустыни во «ВКонтакте».

По имеющейся информации, смертельная авария произошла 25 июля на 16-м километре автодороги, ведущей от федеральной трассы М-7 к поселку Фролищи. Обстоятельства ДТП пока не раскрываются. Судя по опубликованным в социальных сетях фотографиям с места происшествия, автомобиль Lada Niva, которым управлял иеромонах Тихон, съехал с дороги и, предположительно, врезался в дерево.

В монастыре выразили глубокие соболезнования братии, родным и близким погибшего. В сообщении отмечается, что всего несколько дней назад священнослужитель отметил свой день рождения.