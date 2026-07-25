Опубликованы фото с места смертельной аварии с автобусом на улице Ванеева. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

ГУ МВД России по Нижегородской области опубликовало фотографии с места смертельного ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло 25 июля на улице Ванеева в Нижнем Новгороде.

Стали известны новые подробности смертельного ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

За рулем находился 57-летний водитель. Во время движения мужчине стало плохо, и он скончался. После этого неуправляемый автобус въехал в остановочный павильон. По уточненным данным, других пострадавших в результате происшествия нет, поскольку транспортное средство следовало без пассажиров.

На опубликованных кадрах видно, что автобус после съезда с проезжей части снёс остановку общественного транспорта «Улица Республиканская» и остановился, переградив тротуар.

В МВД сообщили, что водитель умер во время движения, а автобус ехал без пассажиров. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Правоохранители подтвердили, что водитель умер во время движения автобуса. Именно потеря управления привела к тому, что транспортное средство съехало с дороги. По факту происшествия продолжается проверка.

Ранее Государственная инспекция труда по Нижегородской области также сообщила о начале проверки, поскольку рассматривается вопрос о возможном несчастном случае на производстве.