Более 30 тонн лисичек отправит Нижегородская область в Беларусь

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Более 30 тонн лисичек отправят из Нижегородской области в республику Беларусь. Соответствующая информация размещена на сайте ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Перед экспортом грибы отправили на энтомологическую экспертизу. Результаты исследования показали, что лисички абсолютно чистые: без насекомых и других вредных организмов. Безопасность грибов зафиксирована документально.
Нижегородская область активно развивает торгово-экономические отношения с другими регионами и странами. Так, за последние погода область посетили более 100 иностранных делегаций.