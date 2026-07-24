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НовостиОбщество24 июля 2026 14:14

Более 30 тонн лисичек отправит Нижегородская область в Беларусь

Перед отправкой грибы проверили на вредные организмы
Елена ПАШКИНА
Более 30 тонн лисичек отправит Нижегородская область в Беларусь

Более 30 тонн лисичек отправит Нижегородская область в Беларусь

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 30 тонн лисичек отправят из Нижегородской области в республику Беларусь. Соответствующая информация размещена на сайте ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Перед экспортом грибы отправили на энтомологическую экспертизу. Результаты исследования показали, что лисички абсолютно чистые: без насекомых и других вредных организмов. Безопасность грибов зафиксирована документально.

Нижегородская область активно развивает торгово-экономические отношения с другими регионами и странами. Так, за последние погода область посетили более 100 иностранных делегаций.