Более 100 иностранных делегаций посетили Нижегородскую область за полгода

Правительство области целенаправленно укрепляет позиции на международной арене. Фото: Министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области

В первом полугодии 2026 года Нижегородская область приняла 103 делегации из 55 стран мира. Такие данные приводит региональное министерство международных и межрегиональных связей.

География визитов оказалась обширной: регион посетили представители Абхазии, Анголы, Аргентины, Армении, Беларуси, Бразилии, Брунея, Вьетнама, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Кувейта, Малайзии, Монголии, Мьянмы, ОАЭ, Сербии, Сингапура, Таиланда, Узбекистана, ЮАР и других государств.

Как отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, регион располагает серьёзным потенциалом в различных сферах и богатым культурным наследием, что закономерно вызывает интерес зарубежных партнёров. Правительство области целенаправленно укрепляет позиции на международной арене, демонстрируя готовность к сотрудничеству по широкому кругу направлений — от экономики и инноваций до науки и культуры.

- Мы убеждены, что активное международное взаимодействие является ключевым фактором для динамичного развития региона и повышения качества жизни его жителей. Уверена, что эта тенденция к расширению сотрудничества будет только усиливаться, - сказала Гусева.

Одним из главных событий, привлёкших большое число зарубежных гостей, стала международная конференция ЦИПР, прошедшая в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. За четыре дня её посетили более 13 тысяч участников из всех российских регионов и 46 стран, в том числе из Китая, Индии, Бразилии, Сербии, Аргентины и Филиппин. В рамках выставки было представлено 185 экспозиционных стендов с технологическими разработками российских и зарубежных компаний.

Итогом активной международной работы в первом полугодии 2026 года стало подписание 11 соглашений с зарубежными партнёрами. Документы заключены с представителями Абхазии, Беларуси, Сербии и других стран. Они направлены на углубление торгово-экономического, научно-технического и культурного взаимодействия.