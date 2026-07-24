200 гектаров очистили от борщевика в Кстовском районе. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

200 гектаров территорий Кстовского района очистили от борщевика Сосновского в 2026 году. Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, обработка проводилась в два этапа для надежного закрепления эффекта. Первую волну опрыскивания провели до начала цветения сорняка, а через месяц бригады нанесли гербициды повторно — чтобы уничтожить новые всходы и не дать семенам распространиться.

Параллельно с химической защитой от ядовитого растения коммунальщики обработали парки, скверы и придомовые пространства акарицидными средствами против клещей. Также ведется регулярный покос травы и уборка общественных зон, включая излюбленное место отдыха кстовчан — пляж «Вишенка» на карьере реки Кудьмы.

Помимо этого, за первом полугодии 2026 года специалисты МБУ «Благоустройство» отремонтировали 50 детских площадок, убрали 170 аварийных деревьев и вывезли более 6,5 тысячи кубометров мусора.

Ежегодно на уничтожение борщевика в Нижегородской области тратят серьёзные средства. В 2025 году обработали 700 гектаров в 19 муниципалитетах. В планах на 2026 год — уже 1,2 тысячи гектаров. Ранее сообщалось, что для борьбы с этим опасным растением будут использовать искусственный интеллект. А недавно власти предложили создать реестр растений-иноагентов, в который также планировалось включить борщевик.