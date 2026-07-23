Почти пять тысяч жителей Бора остались без света из-за непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ураган, ливень и мощнейший ветер настигли Нижегородскую область 22 июля. В связи с этим нарушилась работа энергетики – жители Бора остались без света. Об этом рассказал глава округа Алексей Боровский.

Примерно 4 700 жителей остались без электричества из-за обрушившейся непогоды. Алексей Боровский рассказал, как идет процесс устранений последствий после урагана.

– За первые три часа энергетикам удалось восстановить стабильное энергоснабжение примерно на половине объектов, - уточнил глава округа.

Уже к 00:00 часам ночи специалисты восстановили питание систем жизнеобеспечения. Также в первые три часа после случившегося, службами были «расчищены» главные проезды и пешеходные зоны.

Несмотря на продуктивную работу и старания специалистов, закончить работу по устранению последствий урагана в тот же день, не удалось. В большинстве населенных пунктов энергоснабжение уже восстановлено. Но в некоторых деревнях работы еще продолжаются. Полностью восстановить систему обещают сегодня, 23 июля.

А вот чтобы разгрести улицы от завалов из деревьев и веток, потребуется больше времени – примерно неделя.

Напомним, что ураган накрыл Нижний Новгород 22 июля. Из-за него пострадали улицы и здания.