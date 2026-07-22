Град и ураганный ветер обрушились на Нижний Новгород 22 июля. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА. Перейти в Фотобанк КП

22 июля Нижний Новгород оказался во власти стихии. Город накрыл сильнейший ливень с градом. Дождь шел практически стеной, заливая улицы, сопровождали его ледяные капли размером с горошины и раскаты грома. Рассказываем, каковы последствия урагана в Нижнем Новгороде 22 июля 2026 года: фото, видео, прогнозы.

Сильный ливень с градом обрушился на Нижний Новгород.

Видео урагана в Нижнем Новгороде 22 июля 2026 года

Нижегородцы начали моментально снимать происходящее на улицах города на видео. В сети появились кадры из разных районов города. Стихия бушевала в Нижегородском, Московском, Сормовском, Кстовском районах и других районах. Также дождь шел и в некоторых округах области.

Кроме того, на улице поднялся сильнейший ветер, который клонил к земле деревья и буквально сносил пешеходов с ног. Сопровождалась непогода молнией и раскатами грома такой силы, что срабатывала сигнализация на машинах.

Фото урагана в Нижнем Новгороде 22 июля 2026 года

Социальные сети сразу облетели фотографии града, который обрушился на Нижний Новгород. Замороженные капли в некоторых местах образовали буквально ледяные корки, несмотря на высокую температуру воздуха. Особенно это коснулось жителей Бора. Там как будто снова начала зима: град застелил газоны и дороги.

Нижегородцы поделились кадрами града. Фото: телеграм-канал "Твой Бор"

Нижегородцы поделились кадрами града. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Последствия урагана в Нижнем Новгороде 22 июля 2026 года

Ураган не прошел в Нижнем Новгороде без последствий. Некоторые улицы залило водой и на дорогах начался настоящий потоп, как, например, на Максима Горького. Кроме того, сильный ветер поломал ветки деревьев: такие ситуации наблюдаются на улицах Бекетова и Родионова.

Улицы города залило водой. Max-канал "Нижний Новгород 24"

На улице Большой Печерской из-за сильного ветра сорвало крышу здания. Под ним были припаркованы автомобили, которые оказались повреждены обломками. Части крыши разлетелись по всей дороге и трамвайным путям, из-за этого на улице перекрыто движение. На место выезжали спасатели МЧС, однако их помощь не потребовалась.

Крышу здания снесло на улице Большой Печерской. Фото: Max-канал "Нижний Новгород"

Как отметили в администрации города, сотрудники проводят объезд территорий города для выявления подтоплений и фиксации других последствий мощного ливня и сильного ветра.

– В местах известных подтоплений с объемом воды постепенно справляется ливневая канализация (ул.Лысогорская, Московское шоссе и др.), в иных случаях - подключается дорожная техника, в том числе спецмашины АО «ОКО», – сообщили в мэрии.

Представители администрации следят с ситуацией в городе. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Из-за плохой видимости и огромных луж на дороги Нижний Новгород сковали пробки. В основном движение затруднено в верхней части города на улицах Белинского, Родионова, Большой Печерской, Варварской и Зеленском съезде. В нижней части города заторы начинают образовываться на сормовском шоссе и улице Коминтерна.

Прогнозы на ураган в Нижнем Новгороде 22 июля 2026 года

Пока дождь продолжает поливать Нижний Новгород и не планирует заканчиваться. По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки продлятся до 22:00. К ночи дождь стихнет и в четверг, 23 июля, в городе вновь установится солнечная погода. Однако радоваться рано, уже в субботу дожди вновь прольются в столице Приволжья и будут идти ежедневно до конца июля.