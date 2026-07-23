Последствия урагана в Нижнем Новгороде почти устранены Фото: Официальный сайт мэрии Нижнего Новгорода

Настоящий потоп случился на улицах Нижнего Новгорода 22 июля. А ветер сломал не только деревья, но и снес крышу здания на Большой Печерской. Сейчас восстановлением улиц после стихии занимаются спецслужбы. Об этом сообщает мэрия Нижнего Новгорода.

Глава города Юрий Шалабаев прокомментировал ураган в своем канале в мессенджере MAX 22 июля. Он рассказал, что проехался по улицам города, чтобы оценить ситуацию. Юрий Шалабаев сообщил, что по городу работали 59 единиц водооткачивающей техники. Устранять последствия непогоды помогали сотрудники и техника аварийно-спасательного отряда, домоуправляющей и ресурсоснабжающих компаний.

Город «чистили» не только днем, но и ночью: откачивали воду, убирали ветки и деревья. А некоторые улицы расчищали еще и утром. В Кстовском районе также продолжается уборка проезжай части и тротуаров.