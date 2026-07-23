«Метеор» из Нижнего Новгорода в Сокольское запустят с 3 августа Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Из Нижнего Новгорода в Сокольское планируют запустить «Метеор» 3 августа. Об этом сообщила организация «Водолет» в социальных сетях.

Скоростное судно «Метеор 120Р» будет следовать из Нижнего Новгорода в Ярославль с новой остановкой в Сокольском. «Метеор» останавливается также в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме.

Берег Нижнего Новгорода теплоход покинет в 9:20 и прибудет в Сокольское в 13:05. В Ярославле путешественники окажутся в 18:55.

Ранее мы рассказывали о маршрутах «Валдая» и «Метеора». Из Нижнего Новгорода на водном транспорте можно добраться до 16 регионов. Можно уплыть в путешествие в другой регион, а для любителей оставаться на территории области есть экскурсионно-прогулочное направление.