Цены на ДТ и бензин АИ-92 упали в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородцам рассказали о ситуации с ценами на бензин. Соответствующую информацию опубликовал Росстат.

Водители, которые заправляют свой транспорт бензином АИ-92, могут порадоваться: он упал в цене. С 20 июля топливо стало дешевле – 71,37 рубля за литр.

Транспорт, который ездит на «дизеле», также можно заправить дешевле обычного. По информации на 20 июля за литр жители отдали 81,98 рубля.

Цены на другие топлива, наоборот, стали выше. Остальным автолюбителям придется раскрывать кошельки шире. Так, литр АИ-95 бензина стоит 77,84 рубля. А АИ-98 и вовсе 95,92 рубля.

Напомним, что на территории Нижегородской области действует новый порядок отпуска топлива с 9 июля. На АЗС действует правило чётных и нечётных дней.