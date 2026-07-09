В регионе топливо начали продавать по графику Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области с 9 июля начали действовать новые правила заправки на АЗС. Публикуем график продажи бензина в Нижегородской области по номерам с 9 июля 2026 года и объясняем, как будет работать система и для кого правила не будут действовать.

График продажи бензина в Нижегородской области по номерам с 9 июля 2026 года: как это будет работать

О нововведениях и ситуации с бензином в Нижегородской области на июль 2026 года рассказал губернатор региона Глеб Никитин. Он провел заседание оперштаба на котором сообщил, что объем поставок на АЗС увеличен - суммарно на 29% по отношению к прошлой неделе. Также в регионе уже действует ограничение по продаже бензина в Нижегородской области в одни руки - до 40 литров.

Новое правило - это график продажи бензина в Нижегородской области по номерам с 9 июля 2026 года. Это нужно для сокращения очередей и распределения трафика по дням. Система будет достаточно простой:

- по четным дням продавать бензин в Нижегородской области с 9 июля 2026 года будут машинам с номерами 0**, 2**, 4**, 6**, 8**.

- по нечетным дням - машинам с номерами 1**, 3**, 5**, 7**, 9**.

Правила не будут действовать для спецтранспорта оперативных и экстренных служб.

Ограничения на продажу топлива в Нижегородской области на 9 июля 2026 года

В регионе действуют и другие ограничения. На АЗС "Лукойл" введено ограничение по продаже бензина и дизельного топлива до 40 литров в одни руки. Эта же система будет масштабирована на другие заправки.

Продажа топлива в канистры ведется на "Татнефти" и "Газпромнефти" - продается бензин и дизель для водного транспорта и средств механизации, объемы также лимитированы.

Ситуация с бензином в Нижегородской области на 9 июля 2026 года

Как сообщил губернатор, уже с воскресенья отпуск топлива на АЗС был удвоен. Показатели даже выше прошлогодних значений - чему виной в том числе ажиотированный спрос. Штабом приняты решения по взаимодействию с поставщиками топлива.

- При соблюдении поставщиками решений штаба можно рассчитывать на балансировку рынка в ближайшие дни. Рассчитываю на соблюдение всех договоренностей, а в случае их нарушения - на оперативную реакцию входящих в штаб надзорных и силовых ведомств, - уточнил губернатор.

Также в планах ввести в Нижегородской области продажу бензина по QR-кодам: это поможет справедливо распределять топливо в рамках его дефицита. Систему сначала проверят на пилотной территории, если она будет успешной, то масштабируют на весь регион.