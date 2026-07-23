115 млн поездок совершили в общественном транспорте Нижнего Новгорода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года нижегородцы и гости города воспользовались услугами общественного транспорта в Нижнем Новгороде 115 миллионов раз. Об этом сообщил ЦРТС Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде жители и туристы активно пользуются общественным транспортом. Так, только за последние полгода насчитывается 115 миллионов поездок. А это на шесть процентов больше, чем за такой же период прошлого года.

Нижегородцы часто пользуются льготными условиями при передвижении на общественном транспорте – 38% от общего числа. Еще столько же пассажиров оплачивают проезд своей банковской картой, а остальные предпочитают стандартные проездные тарифы по транспортной карте.

Напомним, что оплату наличными отменили в транспорте Нижнего Новгорода с 1 июля. Теперь оплатить проезд можно только безналичным способом: картами или с помощью приложения «Ситикард».