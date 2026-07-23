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НовостиОбщество23 июля 2026 7:09

Юрий Шалабаев проверил улицы Нижнего Новгородв после мощного ливня

Мэр посетил локации, на которых раньше плохо уходила вода
Ирина ШВЫРКАЕВА
Непогода накрыла Нижний Новгород 22 июля.

Непогода накрыла Нижний Новгород 22 июля.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев накануне вечером выехал на объезд городских улиц, чтобы оценить обстановку после сильного ливня с градом и порывистым ветром, обрушившегося на областной центр днём 22 июля. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, непогода пришла в Нижний Новгород около трёх часов дня. Дождевая стена сопровождалась градом и ветром с порывами до 17 метров в секунду. К 16:20, когда мэр начал объезд, основной объём воды уже ушёл в ливневую канализацию или был откачан с привлечением спецтехники. На улицах города работали 59 единиц водооткачивающей техники.

Шалабаев лично проверил проблемные в прошлом точки — Черный пруд и перекрёсток Ковалихинской и Белинского, где раньше вода стояла часами. Сейчас острой проблемы там не зафиксировано. Локальные лужи на дорогах всё ещё встречаются, однако масштабных подтоплений нет. Аварийные бригады последовательно занимаются уборкой упавших веток и деревьев, к работам также привлечены сотрудники и техника ресурсоснабжающих организаций.

В администрации города подчеркнули, что коммунальные службы должны успеть справиться с основным объёмом последствий до прихода новой волны осадков.