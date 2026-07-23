Юрий Шалабаев проверил улицы Нижнего Новгородв после мощного ливня

Непогода накрыла Нижний Новгород 22 июля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев накануне вечером выехал на объезд городских улиц, чтобы оценить обстановку после сильного ливня с градом и порывистым ветром, обрушившегося на областной центр днём 22 июля. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, непогода пришла в Нижний Новгород около трёх часов дня. Дождевая стена сопровождалась градом и ветром с порывами до 17 метров в секунду. К 16:20, когда мэр начал объезд, основной объём воды уже ушёл в ливневую канализацию или был откачан с привлечением спецтехники. На улицах города работали 59 единиц водооткачивающей техники.

Шалабаев лично проверил проблемные в прошлом точки — Черный пруд и перекрёсток Ковалихинской и Белинского, где раньше вода стояла часами. Сейчас острой проблемы там не зафиксировано. Локальные лужи на дорогах всё ещё встречаются, однако масштабных подтоплений нет. Аварийные бригады последовательно занимаются уборкой упавших веток и деревьев, к работам также привлечены сотрудники и техника ресурсоснабжающих организаций.

В администрации города подчеркнули, что коммунальные службы должны успеть справиться с основным объёмом последствий до прихода новой волны осадков.