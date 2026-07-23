«Оба героя достойны остаться в памяти нижегородцев, а их пример должен служить нравственным ориентиром для всех нас», - Евгений Чинцов

Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

22 июля 2026 года состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Евгения Чинцова.

В рамках рассмотрения повестки, включавшей 18 вопросов, депутаты утвердили очередную корректировку городского бюджета. Расходная и доходная части по текущему году увеличены на 553 млн рублей преимущественно за счет собственных доходов в размере 460 млн рублей и межбюджетных трансфертов. Как пояснил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, дополнительные средства направляются на социально значимые цели, в том числе на ремонт и содержание дорог, расселение аварийного фонда, модернизацию светофорных объектов, спортивные площадки, реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов и пр. Предложение профильного департамента о постатейном перераспределении ассигнований и средств сложившейся экономии депутатами было поддержано.

Основные параметры бюджета составят: доходы – 87,91 млрд рублей, расходы – 90,958 млрд рублей, дефицит – 3,048 млрд рублей.

Также в ходе заседания были приняты изменения в ряд муниципальных нормативных правовых актов, связанные с приведением документов в соответствие с федеральным законодательством и актуализацией нормативной правовой базы вновь образованного муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. В частности, поправки внесены в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, Прогнозный план (программу) приватизации и в перечни муниципального имущества, что способствует выстраиванию единой системы управления муниципальным имуществом.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2020-2030 годы дополнена двумя объектами физкультуры и спорта и двумя объектами образования. По восьми ранее включенным объектам внесены изменения по вместимости и срокам сдачи.

Решением городской Думы в собственность города приняты еще 14 квартир для детей-сирот.

«Подобные решения мы с коллегами-депутатами принимаем практически на каждом заседании, что свидетельствует о системности совместной с региональным правительством работе в этой сфере», - отметил Евгений Чинцов.

Кроме того, депутаты единогласно поддержали решения Комитета по увековечению выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде. Одно из них касается установки бюста Герою Социалистического Труда, начальнику станции «Горький-товарный» Ивану Макарову в микрорайоне Сортировочный. Второе – размещения мемориальной доски выпускнику школы №138 Ленинского района, погибшему при выполнении боевой задачи участнику СВО Дмитрию Хрулеву.

«В годы Великой Отечественной войны Иван Макаров был одним из организаторов отправки на фронт продукции горьковских оборонных предприятий. Он много сделал для победы над фашизмом и последующего восстановления страны. Дмитрий Хрулев – наш современник, погибший в зоне СВО. Оба героя достойны остаться в памяти нижегородцев, а их пример должен служить нравственным ориентиром для всех нас», - подчеркнул Евгений Чинцов.