Жители более 40 домов в Нижнем Новгороде останутся без света и воды 23 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде 23 июля в связи с плановыми ремонтными работами на коммунальных сетях временно ограничат подачу электроэнергии и водоснабжения в ряде жилых домов. Об этом сообщили в управлении ГОЧС по городу.

Электроснабжение будет приостановлено в двух временных промежутках. С 12:00 до 17:00 света не будет в домах № 9А, 11А и 11Б по улице Чкалова. С 09:00 до 17:00 отключение затронет дома № 1–6, 8–14, 16–24, 27 на улице Грекова, а также дома № 1, 2 и 4 в переулке Грекова.

Кроме того, на целый день — с 09:00 до 17:00 — жители останутся без горячей воды на улицах Архангельской (дома № 7, 7а, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24) и Подворной (№ 1, 2, 3, 5). Холодное водоснабжение отключат на более длительный срок — до 21:00. Под ограничения попадут улицы Порядковая, Карповская, Героя Попова и переулок Ермака.

Все отключения связаны с проведением плановых ремонтно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде прошел сильный ливень, в результате чего некоторые улицы оказались затопленными. Откачивать воду пришлось с помощью специальной техники.