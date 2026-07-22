Техника откачивает воду с улиц Нижнего Новгорода после сильного ливня. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Дорожные бригады и сотрудники районных администраций Нижнего Новгорода проводят объезд территорий для выявления подтоплений и оценки последствий мощного ливня и ураганного ветра, обрушившихся на город днём 22 июля.

По информации городской администрации, в местах традиционных подтоплений, таких как улица Лысогорская и Московское шоссе, уровень воды постепенно снижается за счёт работы ливневой канализации. На остальных участках к борьбе с водой подключена дорожная техника, в том числе спецмашины АО «ОКО».

Непогода пришла в Нижний Новгород днём 22 июля. Сильный ливень сопровождался градом и порывистым ветром. В настоящий момент коммунальные службы продолжают мониторить ситуацию в разных районах города, фиксируя последствия стихии и оперативно устраняя их.