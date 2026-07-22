Крышу здания сорвало из-за ураганного ветра на Большой Печерской. Фото: Max-канал "Нижний Новгород 24"

22 июля на Нижний Новгород обрушился сильный ливень с градом. Сопровождался он ураганным ветром, который снес крышу здания на улице Большой Печерской. Кадры происшествия были опубликованы в социальных сетях.

По данным очевидцев, металлические листы и обломки конструкций разлетелись по проезжей части и трамвайным путям, повредив припаркованные рядом автомобили. Как сообщили в ООО «Экологические проекты», движение трамвая №2 на участке у Большой Печерской приостановлено, на месте работали спасатели МЧС, однако помощь людям не потребовалась.

Это далеко не все последствия урагана в Нижнем Новгороде. Ливень с градом и шквалистым ветром за короткое время затопил ряд улиц в разных районах города – потоки воды стояли на Максима Горького, Лысогорской, Московском шоссе. Сильный ветер ломал ветви деревьев. В верхней части города – на Белинского, Родионова, Варварской и Зеленском съезде – образовались пробки, в нижней части заторы фиксировались на Сормовском шоссе и Коминтерна.