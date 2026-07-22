Главную роль в продолжении франшизы «Фишер» сыграет Евгений Цыганов

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

Начались съемки четвертого сезона франшизы «Фишер» для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), в котором главные роли исполнят опытный мастер Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мар. Напомним, что роль следователя в третьей части проекта сыграла актриса Юлия Снигирь, супруга Цыганова. Режиссерами, сценаристами и шоураннерами триллера «Фишер. Черный проспект» (18+) стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые снимали самый первый сезон франшизы.

Проект войдет в линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Москва слезам не верит. Все только начинается» (16+), «Ландыши» (18+), «Комбинация» (18+), «Первая ракетка» (16+)). Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. За производство сериала отвечает «Студия Видеопрокат» по заказу «НМГ Студии».

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

Действие новой главы популярной франшизы происходит в 1990-е. Молодой московский следователь Михаил Платонов оказывается в центре скандала: в попытке защитить девушку он избивает сына дипломата. Теперь Платонов вынужден уехать на «переквалификацию» в Тверь и работать под началом опытного следователя Алексея Титова. Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, зверства которого держат в страхе жителей города.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

Сергей Тарамаев и Любовь Львова: «Мы с большим трепетом приступаем к съемкам нового “Фишера”, как всегда, хочется воплотить все, как было задумано, а это непросто. Несмотря на то, что мы писали эту историю как совершенно самостоятельную, с новыми героями, есть один персонаж, который будет связывать наш сезон с первым. Еще снимая второй сезон “Детей перемен”, мы придумали идею и главного персонажа, который должен был появиться в новом “Фишере”. Специально для Жени Цыганова, с котором нам давно хотелось поработать. Мы позвонили ему сразу же, рассказали про образ героя, Жене понравилось, и он согласился».

Все вышедшие части проекта «Фишер» (18+) доступны в онлайн-кинотеатре Wink.

О сериале «Фишер. Черный проспект» (18+)

Производство: «Студия Видеопрокат» по заказу «НМГ Студии»

Режиссеры-постановщики, авторы сценария, шоураннеры: Сергей Тарамаев и Любовь Львова

Оператор-постановщик: Михаил Хурсевич

Художник-постановщик: Ольга Соколова

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Генеральный продюсер «Студии Видеопрокат»: Сергей Бондарчук

Креативный продюсер «НМГ Студии»: Андрей Золотарев

Креативный продюсер постпродакшн «НМГ Студии»: Анна Крутий.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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