«Вспоминая сегодня перелет 1936 года, мы отдаем дань памяти всему поколению победителей», - Евгений Чинцов

Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

20 июля 2026 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов вместе с депутатами городской Думы Нижнего Новгорода и Законодательного Собрания Нижегородской области, представителями ветеранских организаций, Молодежной палаты при городской Думе и регионального Молодежного парламента возложил цветы к памятнику В.П. Чкалову на пл. Минина и Пожарского.

Памятное мероприятие было приурочено к 90-летию беспосадочного перелета по маршруту «Москва – остров Удд».

«Перелет Валерия Чкалова и его экипажа сначала на остров Удд, а потом и через Северный полюс – это целая веха мировой авиации. Это были и победы инженерной мысли СССР, и символ технологического суверенитета страны и высочайшего мастерства рабочих, и, конечно же, гимн мужеству и профессионализму пилотов. Вспоминая сегодня перелет 1936 года, мы отдаем не только дань памяти великому летчику, но и всему поколению победителей, которые сделали нашу страну великой державой», - отметил Евгений Чинцов.