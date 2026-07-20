Пробка образовалась на Казанском шоссе из-за ДТП с грузовиком. Фото: Яндекс. Карты

В Нижнем Новгороде на Казанском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

На опубликованных кадрах видно, что транспортные средства столкнулись лоб в лоб и получили сильные механические повреждения. На месте уже работают специалисты: спасатели МЧС, медики и сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие.

Легковушка и грузовик столкнулись на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Видео: ТГ-кагал "Бокал прессека"

В связи с ДТП на Казанском шоссе образовалась пробка. Движение затруднено в обе стороны на участке от улицы Германа Лопатина до ТРЦ «Фантастика».

Ранее сообщалось, что реанимационный автомобиль попал в ДТП на проспекте Ленина. Водитель легковушки пытался повернуть через двойную сплошную, не уступив спецтранспорту.