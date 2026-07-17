Развернулся через двойную сплошную, не пропустив скорую: Реанимобиль влетел в легковушку в Нижнем Новгороде

Реанимобиль с мигалками столкнулся с легковушкой на проспекте Ленина. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде реанимационный автомобиль, ехавший с мигалками, попал в ДТП на проспекте Ленина. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома №16. Автомобиль реанимационной бригады двигался с включенными мигалками и специальным звуковым сигналом. В это же время на встречной полосе 51-летний водитель за рулём автомобиля Evolute решил совершить поворот налево и выехал на встречную полосу через двойную сплошную. Мужчина не предоставил преимущества спецтранспорту, что привело к столкновению со скорой.

В результате ДТП пострадали два человека – водитель автомобиля Evolute и 23-летний пассажир реанимационной «Газели». Оба были доставлены в городскую больницу №13 для оказания помощи. Также повреждения получил автомобиль скорой: у него разбита часть бампера.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области товарный поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим на прицепе трактор. Из-за аварии были задержаны семь пассажирских поездов.