Конечную остановку автобуса №92 перенесут в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде перенесут конечную остановку автобусного маршрута №92. Об этом сообщается в сообществе «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» в ВКонтакте.

С 27 июля автобусы маршрута №92 «Улица Левинка – Улица Усилова» вместо конечной остановки на улице Усилова будут доезжать до улицы Яблоневой к дому №1. После завершения реконструкции дороги на этой улице маршрут продлят до улицы Деловой, автобус будет останавливаться у дома №1 корпуса 1.

Такие изменения улучшат пешеходную доступность жилых домов и объектов промзоны в районе улиц Яблоневой и Деловой.

Напомним, три пригородных поезда в Нижегородской области ходят по новому расписанию с 20 июля. Изменения затронули электрички сообщением «Правдинск – Нижний Новгород», «Нижний Новгород – Заволжье», «Нижний Новгород – Правдинск».

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