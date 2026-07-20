Расписание трех электричек изменилось в Нижегородской области с 20 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Три пригородных поезда в Нижегородской области ходят по новому расписанию с 20 июля. Об этом сообщается на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Изменения затронули три электрички. Так, пригородный поезд № 6247 отправится из Правдинска в 06:47, а прибудет в Нижний Новгород в 8:00.

В 16:10 из столицы Приволжья отправится электричка № 6414, которая прибудет в Заволжье согласно действующему расписанию. А вот пригородный поезд № 6258 начнет свое следование из Нижнего Новгорода в 17:13 и прибудет в Правдинск также по действующему расписанию.

Напомним, что дополнительные электрички Нижний Новгород – Моховые Горы запустили с 9 июля. Изменения введены для улучшения транспортного обсаживания пассажиров.